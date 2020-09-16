"Скатилась на дно": Седокова взвыла из-за гнусного предательства

Популярная певица Анна Седокова столкнулась с гнусным предательством. Близкий человек обманул знаменитость на деньги.

Бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" рассказала поклонникам неприятную историю. Певице недавно пришлось распрощаться с помощницей по имени Анастасия. "Она стала воровкой и скатилась на дно", – раскрыла шокирующие подробности Анна Седокова.

В последние месяцы певица стала замечать, что ее начали обсчитывать. Вскоре помощница попросила у нее крупную сумму для матери: родительнице якобы требовалась срочная операция на колене. Затем Анастасия взяла деньги в долг на погашение ипотеки.

"За эти полгода Настя одолжила деньги у всех наших знакомых и людей, с которыми я как-то пересекалась", – поведала Седокова. Позднее выяснилось, что историю о болезни матери и ипотеке девушка выдумала. Помощница увлеклась азартными играми в Сети и не могла остановиться.

Исполнительница сильно пострадала от обмана Анастасии. Сейчас Седокова вынуждена жить в квартире, за которую не платили с апреля. Также ее сын ходит в неоплаченный детский сад. Артистку регулярно донимают звонками с просьбами повлиять на помощницу.

"Я не знаю, что мне делать", – взвыла в своем инстаграм-аккаунте Анна Седокова.

В заключение артистка обратилась к тем, кто увлекается азартными играми. Она призвала пользователей не надеяться на легкий выигрыш. По словам Анны Седоковой, такие сайты разрушают жизни людей. "Все в ваших руках", – добавила экс-солистка "ВИА Гры".