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"На все готова ради мужика": Седокова не постеснялась и вывалила грудь

Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
37-летняя солистка любит баловать своих поклонников пикантными фотографиями. Анна Седокова в очередной раз доказала назойливым пользователям "Инстаграм", что является обладательницей шикарных форм.
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Теперь всеми любимая исполнительница не только успешная солистка, но и владелица собственного бренда одежды. Анна Седокова руководила целой сетью магазинов по всей России.

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Все бы ничего, но бушующая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кошельку певицы. Малый бизнес не смог выдержать столь сильного падения продаж.

Сейчас Анна Седокова вынуждена продавать одежду своего бренда в Интернете и самостоятельно рекламировать оставшиеся модели.

Повезло, что исполнительница может похвастаться шикарной фигурой, на которой любой наряд смотрится эффектно. Внешний вид сыграл на руку Седоковой, и она начала публиковать рекламные посты в личном блоге.

Несмотря на все удачные стечения обстоятельств, Анна все-таки допускает грубые ошибки. В очередной раз певица собралась показать платье из собственной коллекции, но явно промахнулась с размером.

Солистка опубликовала кадры, на которых отчетливо видно, как из-под короткого платья виднеется ее грудь.

Многочисленная аудитория Седоковой моментально разделилась на два лагеря. Одни восхитились внешним видом певицы и попросили уточнить цену платья.

Другие же посчитали весьма неприличным надевать подобные наряды девушкам возраста Анны.

"На все готовы ради мужика. Так и скажите, что вам не платье надо продать, а нового хахаля найти", – написали озлобленные комментаторы.

Сама же Седокова не стала реагировать на общественную критику и просто напомнила, что женщина может быть не только скромной домохозяйкой.

Автор: 30 августа 2020, 17:55 Источник: Инстаграм Анны Седоковой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

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