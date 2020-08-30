"На все готова ради мужика": Седокова не постеснялась и вывалила грудь

37-летняя солистка любит баловать своих поклонников пикантными фотографиями. Анна Седокова в очередной раз доказала назойливым пользователям "Инстаграм", что является обладательницей шикарных форм.

Теперь всеми любимая исполнительница не только успешная солистка, но и владелица собственного бренда одежды. Анна Седокова руководила целой сетью магазинов по всей России.

Все бы ничего, но бушующая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кошельку певицы. Малый бизнес не смог выдержать столь сильного падения продаж.

Сейчас Анна Седокова вынуждена продавать одежду своего бренда в Интернете и самостоятельно рекламировать оставшиеся модели.

Повезло, что исполнительница может похвастаться шикарной фигурой, на которой любой наряд смотрится эффектно. Внешний вид сыграл на руку Седоковой, и она начала публиковать рекламные посты в личном блоге.

Несмотря на все удачные стечения обстоятельств, Анна все-таки допускает грубые ошибки. В очередной раз певица собралась показать платье из собственной коллекции, но явно промахнулась с размером.

Солистка опубликовала кадры, на которых отчетливо видно, как из-под короткого платья виднеется ее грудь.

Многочисленная аудитория Седоковой моментально разделилась на два лагеря. Одни восхитились внешним видом певицы и попросили уточнить цену платья.

Другие же посчитали весьма неприличным надевать подобные наряды девушкам возраста Анны.

"На все готовы ради мужика. Так и скажите, что вам не платье надо продать, а нового хахаля найти", – написали озлобленные комментаторы.

Сама же Седокова не стала реагировать на общественную критику и просто напомнила, что женщина может быть не только скромной домохозяйкой.