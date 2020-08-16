"Уже неизбежно": Седокова рассталась с дочкой

Певица попрощалась с Моникой на неопределенный срок. Дочь Анны Седоковой улетела в другую страну.



Бывший муж отсудил у звезды ребенка, поэтому девочка будет жить с отцом в Америке. Также Анне Седоковой запретили делиться кадрами с Моникой в Сети.



Артистка поделилась с фанатами своими мыслями. "Знаешь чему я научилась только со временем и что меня спасает? Принимать спокойно, то что в жизни уже неизбежно.", – написала звезда в своем инстаграм-аккаунте. Девушка призналась, что от мысли о расставании с ребенком ее сердце сжималось в маленькую песчинку.

Анна Седокова не отчаялась и сохранила позитив. С годами она поняла, что вместо жалоб, стрессов и истерик лучше смириться с произошедшим. Инстадива решила доверить ситуацию судьбе и высшей силе, осознавая, что без сложностей в жизни мы бы не узнали вкус счастья. "Все будет хорошо! Я принимаю, я благодарю. Я верю", – заключила звезда.

Поклонники поддержали певицу и поблагодарили за мудрые мысли. Многие нашли в ее словах полезные для себя выводы. Фанаты пожелали звезде оставаться шикарной женщиной-мотиватором. " Анечка, мы с тобой!", " Вы очень сильная Женщина", "Спасибо Вам за умение быть собой! Обожаю", – выразились Пользователи Сети. Анна Седокова оставила примечания подписчиков без ответа.



