Преобразившуюся Екатерина Стриженову поклонники сравнили со школьницей

Известная актриса, телеведущая Екатерина Стриженова в своем микроблоге в Instagram поделилась фотографией с рабочего места. Это фото демонстрирует сногсшибательные результаты новой диеты Екатерины. На снимке она позирует в белой летящей юбке и темном пиджаке.
Поклонники пришли в восторг от такого преображения актрисы и в комментариях не скупились на похвалы и комплименты, сравнив Екатерину Стриженову со школьницей. Сама Екатерина не раз признавалась, что тщательно следит за своим весом и не единожды прибегала к помощи различных диет, ну и, конечно, без спорта никуда.
"В прошлом году удалось сбросить 12 килограммов при помощи диетолога. Она была со мной постоянно на связи, я фотографировала еду и отчитывалась в течение дня" – рассказала телеведущая изданию "7 Дней".
По словам актрисы, сейчас перед ней стоит задача посложней, а именно сохранить достигнутый результат. Для этого она достаточно жестко ограничивает себя в употреблении мучного и сладкого, а если уж сорвалась и съела что-то вкусненькое, то следующий день объявляется разгрузочным. Стоит отметить, что Екатерина Стриженова уделяет внимание не только вопросу питания, но и спорту. В ее гримерке в телецентре "Останкино" стоит тренажер, на котором она регулярно занимается. Но, как рассказала актриса, тренер ругается, что не удается встречаться чаще: "На выпуске спектакль, и я вынуждена сразу после эфира мчаться в Театр Армии на репетицию" – поделилась актриса.
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