Бывшей жене Андрея Аршавина стало хуже

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина дала откровенное интервью. Женщина призналась, что несмотря на развод и счастье с новым мужчиной, не может забыть футболиста.

"Этот развод для меня – точка в жизни, маленькая смерть", – заявила Алиса Казьмина. Супруги оформили развод больше года назад. Алиса осталась одна с тремя детьми на руках (впрочем, от Андрея у нее лишь младшая дочь Есеня, которой три года). Как утверждает Казьмина, после расставания Аршавин сжег все мосты – он ни разу с тех пор не виделся ни с ней, ни с их дочкой.

Алиса призналась, что очень скучает и думает о бывшем муже каждый день. "С каждым месяцем все хуже морально, психо-соматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь", – пожаловалась Казьмина.

Чтобы хоть как-то взбодрится, Алиса даже решилась на пластическую операцию, причем не одну. А еще прошла курс полного детокса организма. "Мое лицо было измучено этим ужасным разводом, я перестала нравиться себе в зеркале. Сейчас, благодаря работе над своим телом, самооценка значительно повысилась", – отметила Алиса. Более того, она даже нашла себе нового мужчину.

Женщина искренне не понимает, почему Андрей Аршавин не желает поддерживать отношений, не с ней, а с их маленькой дочкой Есеней. "Появился бы хотя бы у Есени, она еще помнит папу, да и старшая моя дочь до сих пор ждет. Почему нельзя навестить, взять на прогулку. Даже не обязательно при этом пересекаться. Но больно из-за этого. А еще больнее видеть его без себя", – призналась Алиса Казьмина.

Напомним, что именно из-за Алисы Андрей Аршавин оставил беременную третьим ребенком гражданскую супругу Юлию Барановскую. Роман развивался стремительно. Влюбленные поженились, и вскоре Алиса родила футболисту. Но вскоре этот брак со скандалом распался.