Водонаева о не заработавших на квартиру мужчинах: Жалкие, инфантильные рыбы-прилипалы

Алена Водонаева накануне ответила на вопросы подписчиков. Одна из поклонниц уточнила у блогера, нормально ли то, что она не хочет впускать на свою территорию нового мужчину. Ответ знаменитости вызвал бурю негодования.

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