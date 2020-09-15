Водонаева о не заработавших на квартиру мужчинах: Жалкие, инфантильные рыбы-прилипалы

Звезда заявила, что ей ужасно надоели "эти собаки бездомные", которые пытаются жить за счет любимой. "Жалкие, инфантильные рыбы-прилипалы", – отметила артистка. Алена Водонаева считает, что и сыновей нужно воспитывать так, чтобы они знали об ответственности за семью.
Конечно, хлесткие определения не понравились многим представителям "сильного" пола. Мужчины завалили "Директ" телеведущей гневными сообщениями и обвинили в меркантильности.
Однако Алена Водонаева решила не сдаваться. Она опубликовала пост, в котором пояснила свою позицию более развернуто. Звезда заявила, что девушкам стоит держаться подальше от парней, которые вместо того, чтобы зарабатывать на жилплощадь, сидят в "Инстаграме" и пишут оскорбления незнакомым женщинам.
"Жизнь свою им не доверять, детей не рожать и не кормить за свой счет. Тыла не будет", – резюмировала теледива.
Также Алена Водонаева пояснила, что лично имела дело с таким "прилипалой", который за полтора года брака даже ни разу не оплатил счета. Как оказалось, перед свадьбой диджей Алексей Комов обещал звезде, что снимет для них апартаменты, чтобы не жить в квартире супруги, однако обманул. В итоге артистка устала от того, что муж – не опора и поддержка, а нахлебник.
Алена Водонаева посоветовала девушка не встречаться с парнями, которые к 30 годам так ничего и не добились. "Не тратьте время на тех, кто ни к чему не стремится. На тех, кто винит в своих неудачах всех вокруг и ноет о недооцененности", – подытожила звезда.
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