Богомолов показал интимное видео с Собчак в темноте при свечах

Режиссер опубликовал видео с празднования первой значимой семейной годовщины. На кадрах 38-летняя Ксения Собчак и 45-летний Константин Богомолов мило улыбаются и целуются в полумраке, а перед ними стоит праздничный торт. В конце они задули свечку.
"Моя молния, тайна и сердце. Навсегда", – написал Богомолов в своем "Инстаграм".
Собчак тоже отметила дату в своем "Инстаграм", опубликовав свадебное фото и признание в любви супругу. Подписчики поздравили семью с днем рождения и написали в комментариях много теплых слов. К поздравлениям присоединилась и певица Глюк’Oza.
Для обоих звездных супругов этот брак стал вторым. Развод Собчак сопровождался скандалом в прессе – ведь ведущая фактически предала своего супруга Максима Виторгана и ушла к режиссеру. У ведущей есть сын от первого брака. Константин Богомолов тоже был женат – на актрисе Дарье Мороз. У него от первого брака есть дочь Аня.
Напомним, что Максим Виторгана после развода со скандальной телеведущей счастлив в отношениях с Нино Нинидзе. Поговаривают, что девушка ждет ребенка. Фанаты обратили внимание, что актриса стала публикует старые фото, а на новых запечатлена крупным планом.
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