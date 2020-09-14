Появилась новость о беременной от Виторгана Нинидзе

Ходят слухи, что Нино Нинидзе ждет второго ребенка. Фанаты обратили внимание, что актриса стала выкладывать старые фото, а на новых запечатлена крупным планом.

Наблюдательные поклонники, внимательно оценив личную страничку Нино Нинидзе, заподозрили, что та ждет ребенка от актера Максима Виторгана. Напомним, разница в возрасте у артистов составляет почти 20 лет, но самих влюбленных это не волнует.

Фанаты обратили внимание, что Нино стала выкладывать много архивных фотографий. А если публикует новые, то почему-то снимает себя исключительно по грудь или в подозрительно свободной одежде. А ведь до недавнего времени актриса то и дело демонстрировала стройную фигуру в обтягивающих нарядах. Кто-то из комментаторов, глядя на свежие снимки Нинидзе, и вовсе заметил, что она поправилась.

Исходя из таких данных, поклонники заподозрили, что скоро у Нино и Максима появится общий ребенок. Отметим, что у актрисы есть сын от ее бывшего мужа, актера Кирилла Плетнева, а у Максима трое детей: два сына и дочь. Причем один ребенок от скандально известной телеведущей Ксении Собчак.

Нино Нинидзе и Максим Виторган встречаются больше года, поэтому нет ничего удивительного в том, что пара решилась на новый виток отношений. Примечательно, что артисты познакомились в не самый легкий период своей жизни – оба переживали болезненные разводы.

Вначале влюбленные предпочитали не афишировать свои отношения. Однако потом все же перестали скрывать роман. На днях Максим Виторган отметил день рождения. Важную дату актер встретил в Турции вместе с любимой женщиной.