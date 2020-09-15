"Боже, что с лицом?": не желающая стареть Лорак шокировала внешним видом

Звезда надела кожаное платье-футляр, и оно прекрасно подчеркивает фигуру исполнительницы. Образ артистка дополнила бежевыми босоножками с открытым мыском. Как отметила певица, маленькое черное платье должно быть у каждой женщины в гардеробе. Также Ани Лорак поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им осень.
Многие отметили, что обожают это время года. Поклонники сделали множество комплиментов точеной фигуре исполнительницы, однако некоторые обратили внимание на лицо звезды, которое выглядит уж больно ненатурально.
Читатели в целом с пониманием отнеслись к возможным модификациям внешности артистки – все-таки знаменитости в сентябре исполнится уже 42 года. Как отметили некоторые, в шоу-бизнесе нельзя стареть, сообщает Пятый канал.
"Боже, что с лицом...остановите ее уже кто-то...она же такая красивая была...что за лунное лицо? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такая стала искусственная, как кукла, от настоящей Ани Лорак почти ничего не осталось ... Жаль (((Когда-то обожала", "Зачем этот дурацкий фильтр???? Стеклянные кукольные глаза....как из музея м-м Тюссо", "Также на фото много фильтров, и фотошопа", "42 года скоро, а в шоубизнесе стареть, не позволительно... Да и вообще любая женщина, хочет как то оттянуть этот процесс", – написали в комментариях.
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