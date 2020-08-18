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Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

Лорак сняла дочь в своем новом клипе: София – творческая натура

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Накануне Ани Лорак презентовала клип на свою новую песню "Твоей любимой". В видео рассказывается об отношениях между людьми в разном возрасте.
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Участие в работе приняла и девятилетняя дочь певицы София. Девочка вместе с партнером по кадру показала трогательную историю дружбы и зарождающейся любви между детьми. Наследница звезды сама проявила инициативу и попросилась в кадр.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Ани Лорак была очень рада желанию дочери. Как отметила артистка, она старается во всем поддерживать Софию, которая тянется к публичным профессиям. Малышка говорит, что она – актриса.

По словам звезды, в век интернета дети быстрее развиваются и хотят себя проявить. "София – творческая натура", – уверена Ани Лорак. В отношениях с наследницей знаменитость старается найти золотую середину между другом и родителем. Как отметила певица, только так можно сохранить доверительные отношения.

Ани заверила, что не будет противиться, если девочка решит пойти по ее стопам и стать певицей. Правда, для начала она честно расскажет ей обо всей "кухне", чтобы малышка точно знала, на что соглашается.

Также Ани Лорак призналась, что дочь с самого детства мечтает о брате или сестре, но, как говорится, мы предполагаем, а бог располагает. В целом звезда не против родить еще одного ребенка, но для этого нужно встретить достойного мужчину. Пока что София с радостью общается со своим кузеном.

Автор: 18 августа 2020, 15:45 Источник: GRAZIA ✓ Надежный источник
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