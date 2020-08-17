Бывший муж Ани Лорак устроил вечеринку в честь рождения малыша

В личном микроблоге Мурат поздравил приятеля. Бизнесмен опубликовал снимки с мероприятия. Бывший муж Ани Лорак запечатлел связку воздушных шаров с надписью "Это мальчик!". Также Налчаджиоглу показал новоиспеченного папу с младенцем.
Бывший супруг певицы мечтает о большой семье. Бизнесмен считает, что его дочери от Ани Лорак, Софии, будет интереснее взрослеть с братьями и сестрами.
Сейчас Мурат Налчаджиоглу встречается с визажистом по имени Лилия. Новую избранницу предприниматель представил в середине июня.
Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу в 2019 году. Расставанию пары предшествовал скандал. Турка публично уличили в измене. Ани Лорак не комментировала эпизод с участием супруга. Между тем в одном из интервью артистка призналась, что расставание было для нее мучительным. "Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется", - сказала Ани Лорак.
Сейчас вокалистка счастлива в новых отношениях. Возлюбленным артистки является Егор Глеб, он работает продюсером в Black Star.
Добавим, в начале июня дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу отметила девятилетие. Вокалистка устроила по такому случаю детскую вечеринку на природе. На мероприятии присутствовал Филипп Киркоров с отпрысками.
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