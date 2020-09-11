"Проклятые папарацци": Губерниев отреагировал на шумиху после вскрывшейся связи с Семенович

Шумиха поднялась после того, как в Сети появились кадры, на которых запечатлены вместе певица и журналист. Пару видели в загородном поселке. Анна Семенович выходила из машины знаменитого комментатора. Прохожему удалось запечатлеть даже нежный поцелуй знаменитостей.
Журналисты связались с Дмитрием Губерниевым, чтобы тот прокомментировал ситуацию. Однако обычно словоохотливый комментатор словно воды в рот набрал. "Я не буду это никак комментировать. Я не комментирую личную жизнь", – заявил известный журналист.
Интересно, что в своем Telegram-канале Дмитрий Губерниев все-таки оставил пару слов по поводу распространившихся в Сети кадров. "Проклятые папарацци", – коротко написал комментатор, не пожелав вдаваться в подробности и пространные обсуждения.
А вот Анна Семенович пока никак не прокомментировала слухи о своем романе с Дмитрием Губерниевым. С некоторых пор артистка предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Впрочем, в недавнем интервью певица утверждала, что ее сердце несвободно. Теперь многочисленные поклонники гадают, имела ли в виду популярная ведущая именно Дмитрия Губерниева.
Что касается известного комментатора, то известно, что он был женат два раза. Первой его супругой стала спортсменка Ольга Богославская. Их брак распался 15 лет назад, в 2005 году. От этих отношений у Дмитрия Губерниева есть сын Михаил.
А сейчас прославленный комментатор женат во второй раз. Его супругой является Елена Путинцева. Говорят, жена журналиста занимается декорированием. Интересно, что пара воспитывает сына Николая, это ребенок Елены от предыдущего брака.
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