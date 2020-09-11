"Проклятые папарацци": Губерниев отреагировал на шумиху после вскрывшейся связи с Семенович

Журналисты связались с Дмитрием Губерниевым после того, как в Сети появились фото, на которых тот запечатлен вместе с певицей Анной Семенович. Когда общественность увидела, как знаменитости идут вместе и даже целуются, поползли слухи об их романе.

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