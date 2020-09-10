Женатого Губерниева сняли за пикантным поцелуем с Семенович

Этой весной Семенович признавалась, что у нее есть возлюбленный. Правда, певица не захотела рассказывать, кто он. Экс-участница группы "Блестящие" лишь сообщила, что ее избранник много зарабатывает.
Тогда же Анна призналась, что очень любит деньги, а также возможности, которые появляются при наличии крупных доходов. Поэтому она не любит мужчин, зарабатывающих мало. По мнению певицы, они глупые и ленивые.
Есть основание полагать, что возлюбленным Семенович является Губерниев. На этой неделе певицу и журналиста видели в загородном поселке. Анна выходила из машины комментатора. Прохожему удалось запечатлеть нежный поцелуй знаменитостей.
Как пишет издание "Комсомольская правда", Дмитрий давно женат. Во многих интервью журналист хвалил свою возлюбленную. Если верить источникам, супруга Губерниева – Елена Путинцева.
Напомним, недавно Семенович посетила коровник, где впервые занималась доением. Сначала артистка очень боялась животное, но потом все-таки рискнула схватить буренку за вымя. Анна даже показала видео, на котором запечатлен этот процесс.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Кавказцы слишком ревнивые
Прошлые дети нужны мужчинам
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Зара сидит на гречке
Вы когда нибудь уводили мужика?
Замуж за иностранца
Стоит ли получать российское гражданство?
Вышла замуж , думала навсегда .