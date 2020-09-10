Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Женатого Губерниева сняли за пикантным поцелуем с Семенович

Женатого Губерниева сняли за пикантным поцелуем с Семенович

Дмитрий Губерниев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Общественность заговорила о тайном романе Анны Семенович и Дмитрия Губерниева. В Сети появились доказательства.
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Этой весной Семенович признавалась, что у нее есть возлюбленный. Правда, певица не захотела рассказывать, кто он. Экс-участница группы "Блестящие" лишь сообщила, что ее избранник много зарабатывает.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Тогда же Анна призналась, что очень любит деньги, а также возможности, которые появляются при наличии крупных доходов. Поэтому она не любит мужчин, зарабатывающих мало. По мнению певицы, они глупые и ленивые.

Есть основание полагать, что возлюбленным Семенович является Губерниев. На этой неделе певицу и журналиста видели в загородном поселке. Анна выходила из машины комментатора. Прохожему удалось запечатлеть нежный поцелуй знаменитостей.

Как пишет издание "Комсомольская правда", Дмитрий давно женат. Во многих интервью журналист хвалил свою возлюбленную. Если верить источникам, супруга Губерниева – Елена Путинцева.

Напомним, недавно Семенович посетила коровник, где впервые занималась доением. Сначала артистка очень боялась животное, но потом все-таки рискнула схватить буренку за вымя. Анна даже показала видео, на котором запечатлен этот процесс.

Автор: 10 сентября 2020, 09:29 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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