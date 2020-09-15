Решетова о своей роли в расставании Тимати с Шишковой: Так случилось

О расставании Решетовой и Юнусова стало известно на прошлой неделе. Модель сама сообщила поклонникам в "Инстаграм". Она публично поблагодарила Тимати за прекрасный шестилетний роман и отметила, что будет поддерживать с отцом своего сына дружеские отношения.
Как это обычно бывает, некоторые пользователи Сети предположили, что пара объявила о расставании ради пиара. Спустя несколько дней, устав от обвинений, Анастасия вновь обратилась к подписчикам. Она попросила не опошлять ее отношения с рэпером и заверила, что ни в коем случае не стала бы привлекать к себе внимание личной жизнью.
Также модель отметила, что не причастна к расставанию Тимати и Шишковой.
"Просто так случилось, что мы с Тимати познакомились спустя недолгий период времени после ее рождения", – объяснила Решетова.
Сам же Тимати пока не говорит о переменах в личной жизни.
Напомним, некоторые уверены, что в разрыве отношений Решетовой и Юнусова виновата мать рэпера. Мол, Симона слишком опекает своего сына и конфликтует с его избранницами.
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