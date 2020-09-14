"Очень эгоистично": после расставания с Тимати Решетова выступила с заявлением

В Сети не все поверили в искренность пары. Некоторые подумали, что модель решила пропиариться на теме развода, как это уже сделали некоторые представители шоу-бизнеса в этом году.
Анастасии Решетовой сравнение с Оксаной Самойловой и Джиганом, кажется, не понравилось. Девушка опубликовала в личном инстаграм-аккаунте длинное рассуждение по поводу семьи и заявила, что для нее табу "хайпиться" на такой теме.
По словам знаменитости, многие моменты, которые происходили в паре, остались за кадром, так как у нее никогда не было цели устроить из своей жизни шоу. Модель попросила подписчиков не опошлять историю любви с Тимати. По ее словам, они продолжат общаться с рэпером и после расставания, так как у них есть общие дела и интересы помимо Ратмира.
При этом Анастасия Решетова заявила, что никогда не думала о разводе и не планировала его. Как оказалось, в детстве она пережила долгое и болезненное расставание родителей. Это оставило психологическую травму на всю жизнь. "Можете думать что это очень эгоистично со стороны родителей, расходиться почти сразу после рождения ребенка", – заявила звезда.
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