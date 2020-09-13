Названа причина расставания Тимати и Решетовой: В отношениях с девушками он ищет мать

Симону Черноморскую не раз обвиняли в том, что у ее сына Тимура Юнусова (Тимати) "не клеится" с девушками. Якобы мать вмешивается в его отношения и тем самым разрушает их.

Психолог Инна Тлиашинова заметила, что мать играет центральную роль в жизни Тимати. Дружеские отношения с родителем всегда плохо влияют на ребенка, потому что нарушается семейная иерархия. Рэпер не может жениться не из-за своих недостатков, а из-за чрезмерной материнской любви, объяснила эксперт.

На фотографиях можно увидеть, что Симона стоит слева от сына. Это означает, что бессознательно она становится на место его супруги. На фото с экс-возлюбленными Тимати стоит же по правую руку от них. "Видно, что в отношениях с девушками он ищет мать!", – считает Тлиашинова.

Исходя из этого, Инна сделала вывод: рэпер слишком мал для отношений, несмотря на свою популярность и состоятельность. Юнусову необходимо проделать глубокую психологическую работу и узнать подробнее об иерархии в семье, считает специалист.

По мнению Тлиашиновой, у Анастасии Решетовой также есть проблемы в отношениях с родителями. Поскольку девушку растил только отец, у нее нарушен контакт с матерью. Этот фактор отразился и на ее романе с Тимати.

"В большинстве случаев женщины считают, что им не хватает заботы, тепла и ласки от мужчин. Но на самом деле им не хватило этого в детстве от мамы!", – резюмировала психолог.

Еще одна причина расставания Тимати и Решетовой – отсутствие свадьбы. Тлиашинова уверена, что для Анастасии, как и для любой девушки, важно, чтобы отношения были официально закреплены. "В итоге Анастасия и Тимати – оба недоресурные для отношений. Они просто не готовы для них. Им нужно всерьез поработать над собой!", – заключила эксперт.