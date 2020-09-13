Названа причина расставания Тимати и Решетовой: В отношениях с девушками он ищет мать

Психолог Инна Тлиашинова заметила, что мать играет центральную роль в жизни Тимати. Дружеские отношения с родителем всегда плохо влияют на ребенка, потому что нарушается семейная иерархия. Рэпер не может жениться не из-за своих недостатков, а из-за чрезмерной материнской любви, объяснила эксперт.
На фотографиях можно увидеть, что Симона стоит слева от сына. Это означает, что бессознательно она становится на место его супруги. На фото с экс-возлюбленными Тимати стоит же по правую руку от них. "Видно, что в отношениях с девушками он ищет мать!", – считает Тлиашинова.
Исходя из этого, Инна сделала вывод: рэпер слишком мал для отношений, несмотря на свою популярность и состоятельность. Юнусову необходимо проделать глубокую психологическую работу и узнать подробнее об иерархии в семье, считает специалист.
По мнению Тлиашиновой, у Анастасии Решетовой также есть проблемы в отношениях с родителями. Поскольку девушку растил только отец, у нее нарушен контакт с матерью. Этот фактор отразился и на ее романе с Тимати.
"В большинстве случаев женщины считают, что им не хватает заботы, тепла и ласки от мужчин. Но на самом деле им не хватило этого в детстве от мамы!", – резюмировала психолог.
Еще одна причина расставания Тимати и Решетовой – отсутствие свадьбы. Тлиашинова уверена, что для Анастасии, как и для любой девушки, важно, чтобы отношения были официально закреплены. "В итоге Анастасия и Тимати – оба недоресурные для отношений. Они просто не готовы для них. Им нужно всерьез поработать над собой!", – заключила эксперт.
Популярные темы форума
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Зара сидит на гречке
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Верите в женскую дружбу?
Валентина имя для дочки
Замуж за иностранца
Одинокие брошенные женщины
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Хочешь жить? Не выходи замуж
Женщин привлекают мужчины со шрамами