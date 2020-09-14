"Слабая": Тимати и Решетова сходили на свидание после расставания

Тимати и Анастасия Решетова вместе провели целый день. Эта новость нимало удивила поклонников, ведь на днях девушка объявила о разрыве. Получается, что пара сходила на свидание после расставания.
Об отдыхе семьи рассказала мать артиста Симона Юнусова в "Инстаграм". Она опубликовала видео, на котором ее внучка катается на доске. В кадр попали Тимати и Решетова, стоящие рядом.
К слову, Решетова тоже встала на доску. Первый раз она упала в воду, второй – уже каталась нормально. На видео, которое она разместила в своем "Инстаграм" в разделе "Сторис", слышно, как Тимати называет бывшую возлюбленную "слабой".
На прошлой неделе Анастасия Решетова написала в своем микроблоге, что расстается с Тимати. Их отношения просуществовали шесть лет. По словам модели, они постараются сохранить дружбу ради сына Ратмира, которому еще нет и года.
По слухам, рэпер еще месяц назад переехал в съемную квартиру, а апартаменты, в которых жил с Решетовой, оставил ей. Жилье официально оформлено на Ратмира.
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