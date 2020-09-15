"Встретимся там": звезда фильма "Москва слезам не верит" скучает по погибшему сыну

В ютуб-шоу "Честный развод" Агаты Муцениеце актриса поведала о сыне. 51-летний мужчина ушел из жизни в начале этого года из-за оторвавшегося тромба.
Данила с юных лет играл в кино и стал востребованным артистом. Раиса Рязанова отметила, что кончина близкого человека стала для нее потрясением, ведь он никогда жаловался на здоровье.
Знаменитость порассуждала о загробной жизни. "Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена... Вот это в землю и навек. Единственная память остается в уме и в сердце", – поделилась Раиса Рязанова. Она добавила, что ее до сих пор очень тяжело думать о смерти сына. "Говорят, после года будет полегче… Не знаю", – высказалась звезда фильма "Москва слезам не верит".
Несмотря на трагедию в семье, актриса старается не впадать в депрессию. Она старается радоваться жизни, насколько это возможно. Ведь все вокруг напоминает ей о наследнике.
Напомним, Данила родился в браке Раисы Рязановой с артистом Юрием Перовым. В ютуб-шоу Агаты Муцениеце она призналась, что будучи в браке, десять лет встречалась с женатым мужчиной. Роман с ним знаменитость называет главной любовью своей жизни. Она понимала, что встречается с несвободным человеком, но ничего не могла с собой поделать. При этом актриса отметила, что чувствовала сильные угрызения совести.
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