"Ему резко стало холодно": Рязанова вспомнила смерть сына

Раиса Рязанова стала гостей шоу "Судьба человека". Она рассказала подробности смерти своего единственного сына. Актер Данила Перов скоропостижно скончался в январе этого года.

Перову был 51 год. По словам артистки, ее сын никогда не болел. Он был здоровым человеком, и единственный недуг, который сопровождал его по жизни, – астма.

Накануне его смерти они созванивались. Данила уточнил у матери, как дела, а также заверил, что у него все в норме. Это было 21 января, а уже 22-го мужчины не стало.

Раиса Рязанова отметила, что о событиях той ночи знает со слов супруги сына. "Как рассказала потом его жена, ему резко стало холодно, а потом он захрипел", – добавила актриса в эфире шоу "Судьба человека".

Невестка актрисы влетела в комнату и сразу поняла, что происходит неладное. Глаза у Перова уже остекленели, он не понимал, что творится вокруг. Скорая приехала через семь минут, однако было поздно. У мужчины оторвался тромб.

Данила Перов 25 лет служил в театре "Содружество актеров Таганки", он был задействован почти во всех спектаклях. Для коллег стала шоком скоропостижная смерть актера.

Раиса Рязанова в студии шоу "Судьба человека" рассказала, как справляется с утратой единственного сына. "Наваливается такая тоска, которую и объяснить сложно", – сказала актриса.

Исполнительница роли Антонины в фильме "Москва слезам не верит" отметила, что никому не пожелает такого. Женщина надеется, что со временем боль притупится.