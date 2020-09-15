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Шоу-бизнес
Встречались десять лет: Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной

Встречались десять лет: Раиса Рязанова рассказала о романе с женатым мужчиной

Раиса Рязанова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Москва слезам не верит" Раиса Рязанова рассказала Агате Муцениеце о самом сокровенном. Актриса призналась, что долгие годы встречалась с мужчиной, который ее обманывал.
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75-летняя звезда театра и кино большую часть жизни прожила одна, самостоятельно воспитывая сына Данилу. С супругом, коллегой Юрием Перовым артистка жила дружно.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Однако в какой-то момент влюбилась в другого мужчину. Она призналась мужу в том, что нашла нового избранника, но разводиться пара не стала.

Раиса Рязанова знала, что ее возлюбленный женат. Роман с тем мужчиной знаменитость называет главной любовью своей жизни. Она понимала, что встречается с несвободным человеком, но ничего не могла с собой поделать. При этом она отметила, что чувствовала сильные угрызения совести.

Артистка рассказала, что любовник ей врал. Мужчина клялся ей в чувствах и говорил, что просто живет со своей женой, не любя. Однажды упруг попытался наладить отношения с Раисой Рязановой, но ей стало плохо с сердцем.

Он испугался, видя, что жена буквально не может говорить. Артистка отметила, что, скорее всего, это был страх.

Напомним, в январе этого года умер сын Раисы Рязановой. Причиной смерти Данила стал тромб. Звезда тяжело переживала уход единственного ребенка из жизни. Только спустя почти три месяца артистка вернулась в публичное пространство.

Автор: 15 сентября 2020, 10:56 Источник: Ютуб-канал Агаты Муцениеце ✓ Надежный источник

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