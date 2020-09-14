Реакция дочери на показавшее Анастасию Заворотнюк новое шоу

На НТВ вышло аж четыре серии передачи "Основано на реальных событиях", посвященных Анастасии Заворотнюк. Зрители поинтересовались мнением ее старшей дочери Анны.

Программа подробно проанализировала не только творческий путь Анастасии Заворотнюк, но и подробно осветила детали ее личной жизни: трех браках и тяжелой болезни, с которой сейчас отчаянно борется. Судя по комментариям, зрители весьма неоднозначно отнеслись к подобным откровениям. Многие сочли, что информация о якобы аборте актрисы, когда она состояла в первом браке, избиении и измене второго мужа и подробном разборе романа с коллегой по "Моей прекрасной няне" Сергеем Жигуновым, это все же перебор.

Некоторые фанаты решили обратиться за комментарием к старшей дочери Анастасии Анне Заворотнюк. "Аня, извините за вопрос. Сегодня увидела случайно рекламу нтв... согласуют ли с вашей семьей данные передачи? Я думала будет что-то типа "Однажды.." – очень приятные были выпуски... но это.. Это невозможно смотреть((( зачем это сняли и кто эти люди??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – поинтересовалась одна подписчица.

Анна Заворотнюк не преминула ответить. "Я не знаю о чем вы говорите, тв не смотрю и сми не читаю, нет, ничего не согласовывают и пишут и снимают полный бред((" – пожаловалась дочка популярной актрисы.

Отметим, что родственники предпочитают не распространяться о состоянии Анастасии Заворотнюк. Более того, с тех пор, как появились первые слухи о тяжелой болезни актрисы (а это случилось чуть больше года назад), близкие принципиально не говорят о том, что происходит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня".

И если вначале многочисленные поклонники терпеливо ждали новостей, то теперь агрессивно реагируют на упорное молчание родственников. По логике фанатов, им не нужны подробности, но они хотели бы знать хотя бы общее положение дел, идет ли она на поправку или плоха.