"Это уже конец": известная актриса о состоянии Анастасии Заворотнюк

Бороться с смертельно опасным заболеванием Анастасии Заворотнюк помогает муж, прославленный фигурист Петр Чернышев. Ведь после того, как тяжело заболела актриса, он остался единственным кормильцем в семье. К тому же, не секрет, лечение от онкологии стоит больших денег.
К счастью, Петру Чернышеву удалось неплохо заработать благодаря ледовым шоу. Так, например, за декабрь 2019 и январь 2020 года известный спортсмен откатал 19 спектаклей. Хороший заработок ему обеспечила работа в мюзикле Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
"Вся тяжесть легла на его настоящие мужские плечи. Он работал несмотря на то, что жена находилась в критической ситуации, на грани жизни и смерти в реанимации. В каких-то клиниках думали, что, наверное, это уже конец", – сообщила о состоянии Анастасии Заворотнюк актриса, певица Лия Волянская.
Артистка отметила огромную силу воли Петра Чернышева. "Петр продолжал работать, шоу за шоу, он откатывал, он улыбался, он зарабатывал – это могло бы быть 100 тысяч за шоу, могло бы быть 300 тысяч", – высказалась артистка.
Певица Виктория Пьер-Мари убеждена, что все произошедшее с Анастасией Заворотнюк можно расценивать как испытание, в том числе и для ее мужа Петра Чернышева. "Одно дело – красивая знаменитая звезда. А другое дело – когда человек прикован к кровати, нужны многочисленные походы к врачам, сбор денег. Все это может выбить из колеи любого здорового человека", – объяснила свою точку зрения исполнительница.
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