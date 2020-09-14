Превратила заклятого врага в покорного любовника: Заворотнюк чудом спаслась

Работа в сериале "Моя прекрасная няня" прославила Анастасию Заворотнюк. Героиня актрисы, харизматичная Вика Прутковская, моментально влюбила в себя миллионы зрителей. Между тем главной в своей карьере роли Заворотнюк могла лишиться. На съемочной площадке ситкома у артистки был недоброжелатель.

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