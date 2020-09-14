Превратила заклятого врага в покорного любовника: Заворотнюк чудом спаслась

Творческий коллектив сериала "Моя прекрасная няня" обожал Анастасию Заворотнюк. Актриса никогда не подводила коллег. Исполнительница главной роли не опаздывала, умело импровизировала и буквально фонтанировала положительной энергией. Анастасия всю себя отдавала работе. Актриса понимала, что подобного шанса в ее карьере больше может и не быть.
Недоволен Анастасией Заворотнюк был только один человек – исполнитель главной мужской роли Сергей Жигунов. Артист был недружелюбно настроен к коллеге по цеху. На первых порах Жигунов пытался вывести Заворотнюк из сериала.
По словам актрисы Гульнары Нижинской, которая играла подругу главной героини, Сергей Жигунов не скрывал негативного отношения к партнерше. Агрессию актера было сложно не заметить. "У него было прямо: "Ой, кто ты вообще девочка? Ты вообще ничего играть не умеешь, тебе еще главную роль дали?" – вспомнила Нижинская.
Актрисе вторит светский обозреватель Ольга Родина. Жигунов беседовал по поводу Заворотнюк с режиссером и продюсером. Актер просил поменять исполнительницу главной роли.
Из-за недовольства Жигунова создатели занялись поиском другой девушки на роль няни Вики. Ассистент по актерам даже провел несколько кастингов.
Заворотнюк спасли американские продюсеры. Правообладатели отказались от других кандидатур. В итоге Сергею и Анастасии пришлось много лет играть постепенно влюбляющихся друг в друга героев. В какой-то момент экранный роман перерос в реальный. Актриса сумела превратить заклятого врага в покорного любовника.
Ради Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов ушел от жены, Веры Новиковой, с которой жил 20 лет. Исполнительница роли няни Вики, в свою очередь, оставила мужа Дмитрия Стрюкова.
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