Чем питается в тюрьме убийца Ефремов

Михаил Ефремов уже почти неделю пребывает в следственном изоляторе на карантине. Актер собирается подавать апелляцию, так как не согласен с приговором.

Звезда получила восемь лет, но рассчитывает, что после обжалования приговора срок уменьшат до пяти. При хорошем раскладе артиста не отправят в колонию, а оставят работать при СИЗО. Он имеет право на подобную поблажку, так как это первая судимость.

Стоит отметить, что условия в следственном изоляторе – почти санаторные. В камерах есть горячая и холодная вода, а заключенные могут пользоваться библиотекой, смотреть телевизор и периодически звонить родным.

Кормят в СИЗО тоже сносно. В рационе у Михаила Ефремова есть каши, овощи, рыба и даже мясо. Также артист может приобрести дополнительные продукты. В платные услуги выходит возможность заказа горячих блюд. Роскошный обед с уткой по-пекински, шашлыком, пиццей или тортом доставят заключенному в определенное время.

При желании артист может купить молочные продукты, колбасы, сладости, сигареты. Если в камере слишком холодно, Михаилу Ефремову за отдельную плату предоставят термобелье. Для досуга продаются нарды, шашки и шахматы.

Актер в целом ни на что не жалуется, говорит, все нормально. Вот только нервы у него шалят – все-таки стрессовая ситуация. Чтобы заключенный мог хоть как-то спать, на ночь ему дают валерьянку. Правда, это не особо помогает.

Напомним, Михаил Ефремов 8 июня попал в смертельное ДТП. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель погиб от полученных травм.