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Победитель шоу "Голос" Аскер Бербеков: С Меладзе после проекта мы не общаемся

Аскер Бербеков. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Обладатель уникального голоса Аскер Бербеков 1 января 2020 года стал победителем 8 сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос". С этого дня началась его новая жизнь. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним на 18-м открытом фестивале театра и кино "Амурская осень", который в эти дни проходит в Благовещенске.
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Аскер, на "Голос" Вы пытались пройти трижды. Но в итоге не только попали на проект, но и стали победителем. Как Вам удалось это?

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В театре (после окончания вуза Аскер был зачислен в труппу мастерской театральных ремесел под руководством Андрея Щукина – Прим. ред.) я всегда старался показать развитие образа в песне, постепенно идти к кульминации. Но на прослушиваниях в "Голос" я до этой самой кульминации никогда не мог дойти. Мне говорили: "Спасибо, все понятно". И на этом все заканчивалось. А уже на 4-й раз я понял, что "дверь надо открывать с ноги" (смеется) – сразу показал все, на что способен.

Почему из всех наставников пошли именно к Константину Меладзе? Потому что он тоже с Кавказа?

Я сразу понимал, что хочу идти именно к Константину Шотовичу. Видимо, Бог меня тоже услышал и Меладзе оказался единственным, кто повернулся ко мне время "слепых" прослушиваний (улыбается). Все сошлось, словом. Потом на протяжении всего проекта он занимался моим образом, помогал с подбором песен для выступлений. Его помощники занимались со мной вокалом.

А после окончания проекта с наставником общались?

Меня переполняло чувство благодарности за все, что со мной произошло, и я решил написать Константину благодарственное письмо. Рассказал про оказанное мне внимание на родине, про счастье моих родственников. Он ответил, что очень рад, что передает всем привет. Но больше мы не виделись, не общались и даже не созванивались. Просто после окончания проекта все почти на месяц пропали – улетели на отдых. Потом началась пандемия. Надеюсь, что она скоро окончится и мое желание поработать с Меладзе материализуется. Он очень хорошо меня чувствует, не пытается уводить в какие-то современные музыкальные направления, всегда выступает за благородство исполнения в рамках классического кроссовера (музыкальный стиль, представляющий собой своеобразный синтез, гармоничное сочетание элементов классической, поп– и рок-музыки – Прим. ред.)

В финале Вы получили миллион рублей и контакт на выпуск сингла. Как распорядились столь щедрыми дарами?

Я купил землю в родной Кабардино-Балкарии. Мой отец занимается садом, у нас было пару гектаров яблоневых деревьев, теперь их будет на полгектара больше. Ну и с многочисленными родственниками, конечно, тоже погуляли – в конце января мы сняли зал торжеств на 250 человек и хорошо погуляли (смеется). Что же касается контракта, то пока он не реализован – я пока не смог определиться с песней, с аранжировкой. В конце сентября вернусь в Москву и вернусь к этому.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Ну а в Москве-то будете недвижимостью обзаводиться?

Я уже 12 лет живу в столице – отучился тут на эстрадном отделении ГИТИСе, потом стал работать в театре. И все это время снимаю себе жилье. Конечно, хочется иметь свое, но полученный на "Голосе" миллион вряд ли бы мне сильно в этом помог.

После "Голоса" почувствовали, что стали известным человеком?

В начале января, после финала проекта, я приехал домой и пошел на базар. Каково же было мое удивление, когда на меня налетели все продавцы, стали фотографироваться, желать всего самого хорошего, поздравлять. На протяжении месяца моя семья принимала поздравления, телефон не смолкал и двери на закрывались – на Кавказе у всех огромное количество родственников и тут все проявились вдруг (улыбается).

Автор: 14 сентября 2020, 17:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из звезд решился на штурм "Голоса"

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