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Шоу-бизнес

"Черную икру впервые попробовал в гостях у Градского": как живет победитель "Голоса" Волчков

Сергей Волчков. Фото: Дни.ру
Сергей Волчков с арией Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка" стал украшением программы "Музыка кино" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". А после выступления победитель второго сезона вокального телепроекта "Голос" пообщался с корреспондентом "Дни.ру".
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"Сегодня со своим наставником по "Голосу" Александром Градским я общаюсь, может, и не так часто, но это всегда звонки очень продуктивные звонки, – рассказал Сергей Волчков. – Когда в эфире идет проект "Голос. Дети" или взрослый "Голос", мы всегда высказываемся об увиденном, он акцентирует внимание на какие-то веши, чтобы их не было в моем исполнении в будущем".

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

С Градским, по словам Волчкова, он может свободно общаться на любые темы. "Я шлю фотографии ему своих дочек (дочери Ксении 6 лет и Полине идет 3-й год – Прим. ред.), он мне отправляет снимки своих, ведь мы оба – молодые папы, – улыбается Сергей. – Кстати, я одним из первых поздравил его с очередным пополнением в семье (в октябре 2018 у Градского родился четвертый ребенок – сын Иван).

Градского Волчков с детства обожал и с восхищением слушал. А сегодня для молодого артиста Александр Борисович – не только наставник, но и старший друг. "Я могу в любое время позвонить ему и сказать, что через неделю у меня концерт, а он тут же ответит, что приедет и поддержит, выступит, – пояснил Сергей. – Так же и отношусь к его Театру Градского, где являюсь приглашенным артистом".

Вхож Волчков и в дом Градского. "Я не раз бывал у него в гостях, – улыбается певец. – Даже сразу после завершения проекта "Голос" с моим участием (в 2013 году – Прим. ред.) у него дома праздновал главный семейный праздник – Новый год. За столом собрался узкий круг самых близких – я, дочь и сын Александра Борисовича. Мы сидели у телевизора, выпивали шампанское и именно тогда я впервые в жизни попробовал черную икру. А уже 3 января родила первенца и моя жена.

Автор: 18 июля 2020, 11:22 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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