"Из-за карантина встал вопрос заработка": Кадыров открыл собственную школу в центре Москвы

Школы творческого развития для детей и взрослых были у Пугачевой, Валерии и Максим. Теперь попробовать свои силы на этом поприще решил Кадыров. Корреспондент "Дни.ру" узнал подробности.

Эмиль Кадыров – звезда четвертого сезона телепроекта "Голос". Он был в команде Александра Градского и многое смог почерпнуть у мэтра. После проекта певец решил продолжить музыкальное образование – окончил Гнесинку на отделениях академического вокала и классической гитары. При этом он всегда мечтал иметь собственную студию звукозаписи и музыкальную школу. И вот желаемое стало претворяться в жизнь.

"За последние годы у меня появилось много друзей, среди которых педагоги и артисты, – поделился Эмиль. – К тому же во время пандемии и последовавшей самоизоляции многие певцы перестали выступать, концерты отменились. Встал вопрос о том, как заработать. Решение пришло просто – заняться преподаванием".

"Это очень сложная работа, требующая невероятного терпения, самообладания, потому что ученики попадаются очень разные, – заявил Кадыров. – Но я продумал все до мелочей. Например, не мог найти лучшего места, чем Патриаршие пруды в Москве. Как только мы открылись, люди стали сразу же покупать абонементы. Просто все засиделись дома и хотят чего-то нового. А мы учим эстрадному и академическому вокалу, гитаре, баяну, скрипке, виолончели. Музыкой ведь можно заниматься в любом возрасте!"

Цены в школе Кадырова доступные. "У нас есть абонементы на четыре занятия и на восемь, – рассказал певец. – Чем больше абонемент, тем дешевле получается одно занятие. Например, курс из восьми занятий по актерскому мастерству обойдется в 12 тысяч рублей, а такое количество детских занятий стоит всего 6900. Первое пробное занятие всегда бесплатное!"





Через пару месяцев на Патриарших прудах Кадыров откроет "Дом музыки" где будут проходить джазовые вечера, выставки и другие культурные мероприятия. Он станет центром искусства, неким оазисом среди ресторанов и баров...