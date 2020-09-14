Дочь певицы Славы распекли за откровенный наряд: Не видит дальше собственного носа

На прошлой неделе певица Слава появилась на детской премии "Жара Kids Awards" вместе со своей 21-летней дочерью Александрой. Девушка затмила мать своим откровенным нарядом. По мнению стилиста Лусабер Вартазарян, образ начинающей артистки был весьма неуместен.

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