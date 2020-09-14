Дочь певицы Славы распекли за откровенный наряд: Не видит дальше собственного носа

Александра Морозова пошла по стопам своей знаменитой матери. Девушка взяла себе псевдоним "Мамина дочь" и уже записала несколько песен. На сцене премии "Жара Kids Awards" Слава спела с наследницей песню "Подруга".
Образ Александры, в отличие от внешнего вида ее матери, не был сдержанным. Морозова предпочла надеть на детское мероприятие мини-шорты и расшитый камнями лиф с глубоким декольте. Девушка не стесняется своего тела. Она считает, что красоту нужно показывать, ведь молодость только одна.
Вартазарян считает, что красивое тело – не повод ходить обнаженной. Как заметила эксперт, неуместные наряды позволяют себе многие звезды российской эстрады. Сначала Яна Рудковская в гламурном наряде фотографируется на фоне по-настоящему бедного подъезда. Теперь же Александра пришла на церемонию, куда все приходят в вечерних платьях, голой.
"Все это не только из-за желания привлечь внимание, но из-за неспособности увидеть дальше собственного носа, посмотреть на себя со стороны. Будь она на это способна, она бы ужаснулась", – резюмировала Лусабер.
Напомним, недавно дочь Славы решилась на пирсинг языка и шеи. Во время операции Александра снимала себя на телефон и едва сдерживала слезы.
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