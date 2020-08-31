У дочери певицы Славы нарушилась речь после операции

Александра Морозова показала в своем инстаграм-аккаунте весьма болезненные процедуры – пирсинг языка и шеи. Сначала врач сделал прокол во рту, от чего девушка даже не дрогнула, а потом – на шее.
Вторая операция оказалась болезненнее. Дочь Славы едва сдерживала слезы от боли. Александру поддерживала подруга, которая находилась рядом и не стеснялась нецензурно выражаться при докторе.
После процедур Морозова пыталась произнести слова, но ее мало кто понимал. Язык девушки опух из-за пирсинга. Теперь должно пройти некоторое время, чтобы Александра смогла нормально разговаривать.
Напомним, недавно Морозова представила свою дебютную композицию "Не трогай меня". Многие подумали, что вместо Александры поет ее мать: уж очень похожи голоса. Обвиненной в обмане Славе пришлось объяснять поклонникам, чей голос звучит в песне.
Ради карьеры певицы Александра готова на откровенные сцены в музыкальных клипах. Например, она не постеснялась лечь в постель со скандальным блогером Ромой Желудем.
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