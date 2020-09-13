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Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов отмечают грандиозное событие

Собчак и Богомолов отмечают грандиозное событие

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
13 сентября 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились. Звездные супруги повергли в шок не только многочисленную аудиторию, но и искушенных коллег. Пользователи социальных сетей до сих пор обсуждают скандальную свадьбу телеведущей.
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Действительно, это торжество можно назвать самым эпатажным событием Москвы. Напомним, молодожены отправились в ЗАГС на катафалке и цинично написали на дверях своей кареты: "Пока смерть не разлучит нас!".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Для Ксении Собчак и Константина Богомолова это весьма привычный юмор. Однако даже многие деятели искусства не смогли по достоинству оценить креативное решение молодоженов.

Именитый режиссер Михалков посвятил несколько минут своего шоу "Бесогон ТВ" обсуждению долгожданной свадьбы. По словам Никиты Сергеевича, подобные выходки неуместны на таких мероприятиях.

Михалков уверен, телеведущая и кинорежиссер просто хотели выделиться и сделать так, чтобы их бракосочетание обсуждали еще несколько лет подряд.

"Ну вот, представьте себе – человек, к которому пришли, дали деньги и сказали: дайте нам катафалк. Он спросил: для чего? Или ему все равно? Для таких вещей вообще нужно предъявлять справку о смерти?", – возмущенно рассуждал кинокритик.

Несмотря на то, что свадьба Ксении и Константина получилась весьма экстравагантной, пара смогла доказать общественности, что они являются примером для подражания.

Собчак во многих интервью заявляла, что Богомолову удалось сделать ее счастливой. Режиссер сразу же смог найти подход к возлюбленной и мастерски свил семейное гнездышко.

Автор: 13 сентября 2020, 17:37 Источник: Инстаграм Ксении Собчак ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолова перекосило рядом с Собчак

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