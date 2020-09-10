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"Приобщается к искусству": Собчак таскает ребенка по светским тусовкам

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка Ксения Собчак старается растить своего сына Платона от предыдущего брака с Максимом Виторганом разносторонним и развитым. Она с малых лет начала водить его по светским мероприятиям, чтобы мальчик привыкал.
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Ксения Анатольевна считает, что трехлетний ребенок вполне может усвоить тему серьезного культурного мероприятия, ну или хотя бы вдохновиться им. Поэтому она решила взять с собой маленького Платона на открытие второй Триеннале российского современного искусства.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Пока заинтересованная мать внимала рассказам гида, малыш бегал по залу. Помощница Собчак присматривала за ним.

"Приобщается к искусству" – написала ведущая в своем "Инстаграм".

Ранее Ксения Собчак сообщила, что уже раздумывает о выборе школы для своего отпрыска. У нее противоречивые чувства по отношению к современному российскому образованию, поэтому журналистка мучается по поводу направления учебного заведения.

По ее мнению, в школах России много "блата" и "мажора". При этом ей нравятся английские школы, но она не хочет, чтобы мальчик вырос отдаленным от российских традиций и плохо владел родной речью. Так или иначе, у Ксении Анатольевны еще есть несколько лет в запасе, чтобы сделать непростой выбор.

Недавно Ксения Собчак откровенно рассказала о пережитой в детстве травле. Это был момент, когда в 13 лет ее лицо появилось на обложке газеты. В публикации говорилось, что девушка мечтает стать проституткой.


10 сентября 2020, 14:35 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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