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Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей

Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Известный рэпер решил обеспечить мать своего сына квартирой и финансами, несмотря на разрыв отношений. Тимати планирует полностью содержать Анастасию Решетову.
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Тимур Юнусов решил не усложнять жизнь алиментами бывшей возлюбленной, а полностью содержать ее и сына Ратмира. Анастасия Решетова останется на попечении экс-избранника, несмотря на расставание с ним. Музыкальный исполнитель добровольно взял на себя роль финансового фундамента для эффектной девушки и своего наследника.

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 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Модель будет жить вместе с ребенком в трехэтажном таунхаусе в Москве. Квартира обустроена всем необходимым, в ней сделан элитный ремонт с широким размахом. Однако жилье находится в собственности маленького Ратмира, а Анастасия Решетова останется в квартире на правах опекуна.

В любом случае девушке гарантирована шикарная жизнь с комфортом. Благодаря славе, которую Решетова получила в отношениях с Тимати, она может продолжать увеличивать финансовый достаток за счет рекламы в соцсетях. Кроме того, модель владеет салоном красоты, интернет-магазином и личным брендом одежды. "Настя теперь миллионерша. У нее и свои бизнесы работают", – сообщает окружение знаменитости.

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⚡️Анастасия Решетова заявила о расставании с Тимати «Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живём вместе», - объявила модель. А вам нравилась эта пара? �� #решетова #тимати

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что Анастасия Решетова раскрыла измены бывшего возлюбленного. Согласно информации, которую дала модель, Тимати изменял с ней Алене Шишковой.

Автор: 13 сентября 2020, 11:03 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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