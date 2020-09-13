Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей

Известный рэпер решил обеспечить мать своего сына квартирой и финансами, несмотря на разрыв отношений. Тимати планирует полностью содержать Анастасию Решетову.

Тимур Юнусов решил не усложнять жизнь алиментами бывшей возлюбленной, а полностью содержать ее и сына Ратмира. Анастасия Решетова останется на попечении экс-избранника, несмотря на расставание с ним. Музыкальный исполнитель добровольно взял на себя роль финансового фундамента для эффектной девушки и своего наследника.

Модель будет жить вместе с ребенком в трехэтажном таунхаусе в Москве. Квартира обустроена всем необходимым, в ней сделан элитный ремонт с широким размахом. Однако жилье находится в собственности маленького Ратмира, а Анастасия Решетова останется в квартире на правах опекуна.

В любом случае девушке гарантирована шикарная жизнь с комфортом. Благодаря славе, которую Решетова получила в отношениях с Тимати, она может продолжать увеличивать финансовый достаток за счет рекламы в соцсетях. Кроме того, модель владеет салоном красоты, интернет-магазином и личным брендом одежды. "Настя теперь миллионерша. У нее и свои бизнесы работают", – сообщает окружение знаменитости.

Напомним, что Анастасия Решетова раскрыла измены бывшего возлюбленного. Согласно информации, которую дала модель, Тимати изменял с ней Алене Шишковой.