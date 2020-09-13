Решетова после расставания с Тимати стала миллионершей

Тимур Юнусов решил не усложнять жизнь алиментами бывшей возлюбленной, а полностью содержать ее и сына Ратмира. Анастасия Решетова останется на попечении экс-избранника, несмотря на расставание с ним. Музыкальный исполнитель добровольно взял на себя роль финансового фундамента для эффектной девушки и своего наследника.
Модель будет жить вместе с ребенком в трехэтажном таунхаусе в Москве. Квартира обустроена всем необходимым, в ней сделан элитный ремонт с широким размахом. Однако жилье находится в собственности маленького Ратмира, а Анастасия Решетова останется в квартире на правах опекуна.
В любом случае девушке гарантирована шикарная жизнь с комфортом. Благодаря славе, которую Решетова получила в отношениях с Тимати, она может продолжать увеличивать финансовый достаток за счет рекламы в соцсетях. Кроме того, модель владеет салоном красоты, интернет-магазином и личным брендом одежды. "Настя теперь миллионерша. У нее и свои бизнесы работают", – сообщает окружение знаменитости.
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⚡️Анастасия Решетова заявила о расставании с Тимати «Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живём вместе», - объявила модель. А вам нравилась эта пара? �� #решетова #тимати
Напомним, что Анастасия Решетова раскрыла измены бывшего возлюбленного. Согласно информации, которую дала модель, Тимати изменял с ней Алене Шишковой.
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