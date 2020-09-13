"Красота – страшная": Чурикова без макияжа ошарашила народ

Звезда поразила поклонников снимками в естественном образе. Яна Чурикова призналась, что ее лицо требует ухода.

Телеведущая решила поделиться в инстаграм-канале кадрами без косметики. Для эффектности образа женщина решила забрать волосы под эластичную повязку с имитацией кошачьих ушей. Молодежный аксессуар только подчеркнул возрастные особенности Яны Чуриковой и сделал ее имидж нелепым.



Фотографии без макияжа звезда разместила с целью создания рекламного поста, расхваливая характеристики японского аппарата для омоложения кожи. Инстадива подчеркнула, что не боится размещать снимки без декоративной косметики в возрасте 41 года, однако отметила, что ее кожа не подарок и требует пристального внимания из-за грима, активной мимики и пигментации.

Подписчики инстаграм-канала Яны Чуриковой сочли кадры неудачными. Они были шокированы смелым решением звезды афишировать недостатки своей внешности. "Тётя Яна..", "Эх ж", "Извините, но я против таких фото... Зачем?", "Уж к моё... красота-страшная !!!!!", – написали в комментариях Пользователи Сети.

Телеведущая не стала настаивать на том, что ее образ вышел удачным. К одному из колких мнений звезда добавила мысль о том, что каждый волен размещать в соцсетях такие снимки, какие посчитает нужным. Яна Чурикова заявила, что из-за фотошопа и глянцевых изданий люди погрязли в комплексах.