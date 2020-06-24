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Шоу-бизнес

"Фабрика звезд" довела Яну Чурикову до слез

Яна Чурикова. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Чурикова в своем Инстаграме опубликовала трогательный пост, посвященный 25-летию передачи "Фабрика звезд". Телеведущая не смогла сдержать слез в прямом эфире, заявив, что шоу стало частью ее жизни.
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Первый канал официально объявил, что 3 июля в свет выйдет новый спецпроект, посвященный лучшим моментам шоу "Фабрика звезд". Яна Чурикова, как бессменная ведущая программы, одна из первых была приглашена на съемки канала. Телеведущая призналась, что с трепетом вспоминает то время, когда она вела музыкальное шоу и общалась с молодыми талантами.

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Напомним, что именно в 25-лет Яна Чурикова уже была весьма знаменита в телевизионных кругах благодаря успеху передачи "12 злобных зрителей" на MTV. В столь молодом возрасте ведущая впервые попала на Первый канал. Талантливую и энергичную Яну сразу заметила вся редакция и предложила ей начать вести проект на Первом – "Реактив". Несмотря на то, что передача для молодежи просуществовала недолго, Чуриковой удалось завоевать авторитет на канале.

Самый пик популярности Яны Чуриковой пришелся как раз на шоу "Фабрика звезд". Для того, чтобы стать ведущей легендарного музыкального проекта, девушке пришлось пройти долгий кастинг. Стоит отметить, что победа в трудном отборе позволила Яне на протяжении 7 лет оставаться главной ведущей и звездой "Фабрики".

"Всегда смотрю вперед и часто забываю подробности прошлых проектов, было много разного, всего и не упомнишь. Но "Фабрика" – часть не только моей жизни, но и вашей. Поэтому вспомним лучшие моменты всех сезонов "Фабрики звёзд" в "Золотой коллекции Первого канала" в честь его 25-летия", – написала в своем блоге ведущая.

Яна Чурикова пообещала сообщить точное время выхода выпуска чуть позже и зареклась, что всех зрителей ждет два часа слез ностальгии. По словам телеведущей, "Фабрика" является примером одного из самых успешных российских проектов, позволивших многим звездам российской эстрады найти своих слушателей и стать знаменитыми.

Автор: 24 июня 2020, 14:37 Источник: Инстаграм Яны Чуриковой ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

саваоф ф
Ответить
и несмотря на вашу профессиональную безграмотность, не могу не отметить что ФЗ - жуткая музыкальная помойка
саваоф ф
Ответить
Софья! учите матчасть
какое 25 летие Фабрики звезд?
вы что курите? может все таки 25 летие Первого канала?

«Фа́брика звёзд» — российский телевизионный музыкальный проект по поддержке молодых исполнителей. Выходил на «Первом канале» с 13 октября 2002 года по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 года по 6 июля 2012 года и пользовался большой популярностью у телезрителей[
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