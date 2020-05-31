"Не жалею": Чурикова решилась на эксперимент со внешностью

Известная миллионам зрителей актриса Яна Чурикова, как и многие россияне, заточена на домашней самоизоляции. Возможности "почистить перышки" и сходить в салон красоты или хотя бы в банальную парикмахерскую лишены как простые люди, так и звезды кино. Нервы Чуриковой не выдержали, и она решилась покрасить волосы прямо дома. Результатом артистка поспешила поделиться с верными фолловерами.
"А может оно, и ничо", – подписала фотографию с преобразившейся собой Яна Чурикова (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). На новом кадре знаменитость предстала перед подписчиками с рыжими волосами и задумчивым взглядом.
Под публикацией актриса подробно описала, что ей пришлось сотворить с собой из-за закрытых парикмахерский. Оказалось, что Яна Чурикова покрасила свою шевелюру обычной хной. Она поделилась с подписчицами плюсами и минусами такого окрашивания. Звезда призналась, что хна отлично закрасила седину и укрепила волосы.
К слову, накануне артистка анонсировала грядущие изменения в своей внешности. Тогда звезда назвала это событие "бесчеловечным экспериментом над собой под названием "окрашивание в домашних условиях" и призналась, что последний раз сотворяла подобное аж в 1999 году.
Стоит отметить, что результат в целом удовлетворил Чурикову. "О проведенном эксперименте не жалею", – заявила актриса.
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