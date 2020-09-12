"Не обольщайся, старуха": мать Тимати проклинают из-за неудачной личной жизни рэпера

Женщину винят в крахе очередных отношений старшего наследника. Дескать, Симона ненавидела гражданскую жену Тимати, модель Анастасию Решетову. Якобы, Черноморская всеми правдами и неправдами выпроваживала неугодную невестку из жизни отпрыска.
Ходят слухи, что отношения Симоны и Анастасии не сложились с первых дней. Дело в том, что модель фактически увела Тимати у Алены Шишковой. Последняя в 2014 году подарила рэперу дочь Алису.
Накануне, когда Решетова официально подтвердила расставание с артистом, Черноморская комментировать ситуацию не стала. В личном микроблоге она опубликовала архивное видео с внучкой Алисой.
В комментариях к этой публикации начался настоящий ад. На Симону посыпались проклятья. Женщину обвинили в разрыве Тимати и модели.
"А Симона открыла праздничное шампанское, которое хранила все эти годы!" – язвили интернет-обыватели. Недоброжелатели отмечали, что рэперу не суждено познать семейного счастья, так как он уже женат… на маме.
Пользователи Сети, как показалось, соревновались в том, кто больнее ужалит Черноморскую. Женщине напомнили, что ее когда-то тоже оставил супруг. "Саму-то муж бросил. Не обольщайся, старуха, ты никому не нужна", – писали злопыхатели.
Мать рэпера Тимати отвечать на нападки отказалась. Через час после наплыва недоброжелателей она закрыла комментарии.
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