"С другим вовсю": веселая вдова Диденко заставила экс-ведущую "Дома-2" плеваться от отвращения

Экс-ведущая телестройки раскритиковала Екатерину Диденко. Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова призналась, что поступки аптечного блогера вызывают у нее отвращение.

Ефременко узнала о скором замужестве Диденко. Юлию эта новость шокировала. Экс-ведущая "Дома-2" не понимает, как можно устраивать личную жизнь, овдовев всего полгода назад.

Ефременкова напомнила, как еще недавно Диденко ходила по телеканалам, рыдала в студиях скандальных ток-шоу. "Но так не бывает в этой жизни!!! Что же это за любовь такая была? Я читала, что она хотела третьего ребеенка со своим мужем родить. Года, года не прошло с трагедии, а ты уже с другим вовсю!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – плюется от омерзения звезда телестройки.

Юлия считает, что Екатерина зарабатывает на смерти мужа, на трагедии собственных малолетних детей. Ни о каких чувствах в случае аптечного блогера речи и быть не может. Фиктивной помолвкой Диденко, по мнению экс-ведущей телестройки, пытается увеличить охват в "Инстаграм" и привлечь рекламодателей.

"Устраивает именной конкурс, во время которого получит предложение руки и сердца😳 что,*****", - удивляется знаменитость.

Юлия Ефременкова не считает, что после смерти второй половинки жизнь заканчивается. Между тем по-настоящему любящему человеку требуется время, чтобы смириться с кончиной близкого человека.

Напомним, в феврале 2020 года на вечеринке по случаю дня рождения аптечного блогера Екатерины Диденко скончались несколько человек. Причиной стала реакция вызванная сухим льдом. 25 килограммов вещества сбросили в бассейн бани ради веселья. В числе погибших оказался муж Диденко. Екатерина шокирует общественность необычным поведением. В Сети девушку прозвали веселой вдовой.