У экс-ведущей "Дома-2" случился приступ

Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова на протяжении нескольких месяцев жалуется на сильные головные боли. Состояние девушки ухудшилось, поэтому ей на помощь выехала бригада медиков. Специалистов вызвал ее избранник Мондезир Свет-Амур.
Ефременкова, которая снимает для поклонников видео в "Сторис" очень часто, ничего не публиковала целых два часа. В это время Мондезир был в фитнес-центре,. Впервые за долгое время он выбрался на тренировку без возлюбленной.
Позже экс-ведущая проекта вышла на связь и поблагодарила поклонников за беспокойство. Она показала подписчикам синяк, который остался от капельницы. Юлия отметила, что головная боль после визита врачей прошла к обеду, но все равно не рискнула выходить на улицу, выезжать по делам.
Напомним, экс-ведущая "Дома-2" помирилась с возлюбленным недавно. В последнее время они практически все делают вместе. Сейчас Юлия и Мондезир активно занимаются спортом, чтобы избавиться от приобретенного за время карантина лишнего веса. Девушка признавалась, что поправилась на 10 килограммов.
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