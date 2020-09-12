Напряжение усилилось: взбешенная новым романом Питта Джоли решила мстить актеру

Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили семейную терапию. Актриса не намерена больше идти бывшему мужу на уступки в вопросе опеки над детьми.

Экс-супруги в октябре встретятся в суде, чтобы решить, с кем останутся их наследники. Артист хотел, чтобы воспитанием шести детей пара занималась в равных временных условиях. Этим летом звезды Голливуда вроде бы пришли к пониманию. Однако роман Брэда Питта с 27-летней моделью Николь Потуральски настолько вывел из себя Анджелину Джоли, что она теперь пойдет на такие условия лишь в том случае, если дети не будут жить в Лос-Анджелесе.

"Напряжение между Брэдом и Анджелиной усилилось, семейная терапия больше не проводится", – сообщил близкий к Питту и Джоли источник. Актриса хочет максимально ограничить встречи бывшего мужа с наследниками. Она даже думает о том, чтобы уехать на постоянное место жительство в Лондон.

Напомним, о новой возлюбленной Брэда Питта стало известно в конце августа этого года. Завидный холостяк привез Николь Потуральски в семейный замок на юге Франции. Выяснилось, что пара встречается на протяжении уже нескольких месяцев.

Как писали "Дни.ру", пассия Брэда Питта – замужняя дама с семилетним ребенком. Ее супруг – берлинский ресторатор Роланд Мэри. Он владеет люксовым рестораном Borchardt в центре столицы Германии, где частенько бывают звезды Голливуда и известные политики. К слову, именно бизнесмен познакомил жену-модель с актером.