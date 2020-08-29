Анфису Чехову сняли в окружении крупного рогатого скота

Опыт в модельной индустрии у Анфисы Чеховой весьма богат. В 2020 году звезда вернулась на телевидение в роли новой ведущей скандального шоу "Модель XL".
В программе снимаются представительницы женского пола с нестандартным внешним видом. Анфиса выступила наставницей для девушек, принимавших участие в съемках.
Сейчас Чехова задумалась и о собственной карьере. Накануне телеведущая стала звездой фотосессии в необычных условиях.
По задумке фотографа, Анфиса должна была сделать сексуальные кадры среди стогов сена и сельских животных. Как только съемочная группа остановилась на поле, со всех сторон сбежались местные коровы.
Любопытный рогатый скот не давал покоя Чеховой и всячески пытался сорвать фотосессию. Но подобные условия ничуть не испугали профессиональную модель. Анфиса быстра нашла общий язык с коровами.
Многочисленная аудитория "Инстаграм" оценила находчивость телеведущей и не упустила возможность грубо пошутить.
"Вы прям среди своих подруг. Коровы сразу признали еще одну телочку", – прокомментировали кадры подписчики.
Сама же Анфиса не стала реагировать на нападки пользователей социальной сети и только добавила, что теперь она может чувствовать единение с природой благодаря таким съемкам.
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