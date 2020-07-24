Ларису Долину сняли в непривычном для народа виде на отдыхе

Лариса Долина путешествует по России. Сопровождают артистку дочь и внучка.

Закрытые границы не оставили путешествующим жителям России выбора. Этим летом многие отправились в Краснодарский край и Республику Крым, чтобы провести летние отпуска под палящим солнцем. Знаменитости не стали исключением. Например, Лариса Долина выбрала Черноморье.

Фотографии с отдыха публикует дочь артистки Ангелина в своем инстаграм-аккаунте. Она показала подписчикам несколько снимков, на которых Лариса Александровна запечатлена в компании внучки.

Для путешествия Долина выбрала удобную одежду – белую свободную майку, серые объемные штаны и кепку. Такой поклонники, скорее всего, не видели артистку. Также она не забыла о мерах предосторожности во время пандемии – в общественных местах носила маску.

Какие места они решили посетить, Ангелина рассказывать пока не стала. Некоторые поклонники с белой завистью рассматривают фотографии семейства и сожалеют, что не могут так же выбраться, поскольку в некоторых регионах пока действует карантин. "Хорошего вам отдыха", "Счастливого пути!" – желают подписчики.

Напомним, недавно "Дни.ру" писали о возможности Ларисы Долиной покорить весь мир своим талантом. Артистке поступали предложения от американских продюсеров, но она их не приняла.