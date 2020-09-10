Увела из семьи: Наташа Королева утерла нос Алле Пугачевой

Наташа Королева дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о том, как произвела фурор в тусовке, и о дистанции с Аллой Пугачевой, которая устроила ей "проверку на вшивость".

Наташа Королева вспомнила, как приехала из Киева в Москву, познакомилась с автором-песенником Игорем Николаевым и у них начались романтические отношения. Окрыленный артист стал буквально штамповать хиты для своего молодой возлюбленной, хотя в то время был под крылом Аллы Пугачевой, стабильно писал для нее песни, впрочем, не обделяя вниманием и других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Однако благодаря стараниям Игоря Николаева Наташа Королева буквально ворвалась на музыкальный Олимп. Романтические отношения автора-песенника и молодой певицы навели немало шуму в тусовке. "Ну представьте: Ялта, пляж, гостиница "Интурист", лежит весь "фраерский набор" – Крутой (продюсер, композитор Игорь Крутой. – Прим.ред.), Лайма (певица Лайма Вайкуле. – Прим.ред), и тут приезжаем мы с Игорем Николаевым. Вся "Песня года" перетерла мои маленькие хрупкие косточки", – с улыбкой вспомнила Наташа Королева.

Разумеется, волна обсуждений дошла и до Аллы Пугачевой. Та решила лично познакомиться с Наташей Королевой и пригласила ее в гости. По словам Наташи, Примадонна относилась к Игорю Николаеву как к сыну, выпестовала его, тесно дружила и сотрудничала, поэтому нет ничего удивительного в том, что его роман с молоденькой артисткой восприняла в штыки.

К тому же не добавлял симпатий и тот щекотливый момент, что Игорь Николаев был женат, у него росла дочь. В итоге, Алла Пугачева устроила Наташе Королевой "проверку на вшивость". Артистка отметила, что в отношениях с Примадонной у нее всегда была дистанция, на сокращение которой ушли годы. Но и сейчас она присутствует.

При этом именно Алла Пугачева сумела подыскать те важные слова, которые очень помогли Наташе Королевой во время кризиса ее жизни с Игорем Николаевым, за что она ей будет всегда благодарна.