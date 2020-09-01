Умер народный артист России Борис Клюев

Российскую общественность потрясло очередное печальное известие. Уточняется, что скончался народный артист России Борис Клюев.

В российской столице скончался народный артист Борис Клюев. Актер не дожил до своего 77-летия.

О тревожном событии сообщили представители Малого театра. По имеющейся в распоряжении журналистов информации, Клюев умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Дата и место похорон пока что не называются, Соответствующие данные будут обнародованы позже.

Коллеги по цеху выразили соболезнования родным Бориса Клюева. Смерть артиста – это огромная утрата для российской театральной сцены и сферы искусства.

Стоит отметить, что Клюева можно назвать человеком нелегкой судьбы. Известно, что единственный сын актера Алексей умер в юном возрасте от сердечной недостаточности.

Напомним, что на протяжении своей длительной карьеры Борис Владимирович был удостоен множества почетных наград. Клюев считается одним из ведущих актеров Государственного академического Малого театра.

Актер известен своей работой на сцене, в кино и на телевидении. Одной из самых заметных ролей Бориса Клюева стала роль в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера".