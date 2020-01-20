"Два года я лечусь": онкобольной Клюев рассказал о тяжелой борьбе с раком

Артист продолжает сражаться за жизнь на протяжении двух лет. Ему поставлен диагноз рак легких. Однако онкобольной Клюев не унывает и работает над новыми проектами. Он стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".
"Я всегда был физически очень сильным человеком. Я до 65 лет поднимал штангу, постоянно играл в футбол, большой теннис. Когда я однажды почувствовал, что у меня что-то закололо в легком, я не обратил на это никакого внимания, продолжил репетировать спектакль. Два месяца я ходил с двусторонним воспалением легких. Когда мне стало совсем нехорошо, я пошел и сделал рентген, мне сказали, что у меня болезнь", – рассказала знаменитость.
Он отметил, что сделает все, чтобы победить недуг, и подчеркнул, что готов к любому варианту развития событий.
"Два года я лечусь, я работаю, как видите, я в форме. Я лечусь и буду лечиться, пока это будет приносить какие-то результаты. Я очень спокойно отношусь к любому варианту. Я считаю, что я прожил очень хорошую, интересную жизнь. Если Господь возьмет меня, я спокойно к этому отношусь. Да, болезнь серьезная, но сейчас все это лечится. Я надеюсь, что организм не подведет меня, что он мне поможет, поэтому отношусь к этому спокойно", – добавил Клюев.
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