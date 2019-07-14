Онкобольной Клюев прервал молчание после тревожных слухов

13 июля Народному артисту России исполнилось 75 лет. В день рождения Борис Клюев рассказал журналистам о борьбе со страшной болезнью.

Российский актер продолжает лечение. Отвлечься от мыслей о тяжелой болезни ему помогает работа: он часто снимается в кино и появляется на сцене театра. Борис Клюев практически не берет отпусков и выходных, потому что хочет успеть как можно больше.

Недавно артист приобрел люксовую иномарку, о которой давно мечтал. Примерная стоимость автомобиля составляет 10 миллионов рублей. В беседе с репортерами Борис Клюев отметил, что автомобиль может разгоняться до 350 километров в час. "Но я больше 210 никогда не ездил", – с улыбкой подчеркнул он.

Разговор зашел и о наследнике артиста. Алексей Клюев умер в 1993 году в возрасте 24-х лет от сердечной недостаточности. Молодой человек вел здоровый образ жизни: никогда не пил алкоголь и не принимал запрещенные вещества, уточнил театральный педагог.

Актер практически не общался с сыном. Первая супруга Бориса Клюева была против их встреч. "Я узнал о том, что его не стало только через неделю", – призналась звезда сериала "Воронины".



Напомним, что год назад актеру поставили страшный диагноз – рак. С тех пор многие СМИ стали писать об ухудшении самочувствия Бориса Клюева, сообщает StarHit. Сам театральный педагог предпочитает не распространяться о болезни.