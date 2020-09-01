Возлюбленный Волочковой получил серьезную травму при невыясненных обстоятельствах

Анастасия Волочкова отдыхает в Турции вместе с возлюбленным. По словам звезды, они решили устроить свадебное путешествие не после регистрации брака, а до. Из-за пандемии коронавируса торжество перенесли на январь 2021 года.

Артистку последнее время все чаще упрекают в том, что на самом деле ее жених ненастоящий. Злопыхатели сомневаются в том, что балерина действительно выйдет замуж, так как поход в ЗАГС откладывается уже не первый раз. Также танцовщица скрывает не только лицо своего избранника, но и его имя.

В личном блоге Анастасия Волочкова ответила всем недоброжелателям, заявив, что завистники никогда не успокоятся. Она уверяет: любимый человек не вымышленный, а что ни на есть реальный. Балерина добавила, что у нее на самом деле все хорошо – и в творчестве востребована, и в личной жизни. А сейчас и вовсе отдыхает на полную катушку в красивом месте, где "все включено, а не выключено".

Анастасия Волочкова решила чуть подробнее рассказать и о своем женихе. Как оказалось, совсем недавно он получил серьезную травму. "Вот любимый колено повредил немного при столь трогательных обстоятельствах, что даже не поведаю пока", – заявила балерина.

Как рассказала звезда, к счастью, она оказалась рядом в роли медсестры и помогла своему мужчине. По словам артистки, ухажер считает, что с ней не всегда весело, зато скучно точно никогда не бывает – это-то ему в ней и нравится.