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Волочкова прилюдно пнула обидчиков

Волочкова прилюдно пнула обидчиков

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предсвадебный отдых Анастасии Волочковой в Турции стал еще одним поводом для громких общественных осуждений. Многие пользователи социальных сетей раскритиковали танцовщицу и посоветовали ей не выставлять напоказ семейное счастье.
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Сама же прима-балерина Большого театра не согласна с мнением окружающих. Анастасия Волочкова уверена, что подобные возгласы только в очередной раз показывают, как сильно людей волнует жизнь танцовщицы.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Звезда часто обращается к своим обидчикам и пытается мирно решить любые конфликты, возникающие в ее личном блоге. Но на этот раз Анастасия не смогла сдержать злости и пнула недоброжелателей.

Для начала Волочкова предложила пользователям "Инстаграм" полюбоваться ее телом и подтянутой фигурой. Тем, кто не смог по достоинству оценить шикарные формы балерины, был уготовлен отдельный сюрприз.

Анастасия обнародовала видео, на котором отчетливо видно, как она выполняет балетное движение со взмахом ноги. Такой батман, действительно, был похож на смачный пинок.

"Ущербность изливающих желчь недолюбленных и несчастных людей вызывает жалость. Лучше смотрите на красоту моего тела и на мое творчество. Всем обидчикам посвящается", – написала Волочкова.

Напомним, свадебное торжество балерина запланировала на 20 октября 2020 года. Подробности пока держатся в строжайшем секрете. Анастасия все еще тщательно скрывает личность возлюбленного.

Автор: 30 августа 2020, 21:57 Источник: Инстаграм Анастасии Волочковой ✓ Надежный источник
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