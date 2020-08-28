Волочкова снялась без лифчика после потери денег

Анастасия Волочкова попала в неприятную ситуацию. Скандально известная балерина пожаловалась, что лишилась внушительной суммы денег. Однако артистка недолго возмущалась, ее утешил любимый мужчина.

"Глазами любимого.😊❤️ Это счастье – когда светится душа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила довольная Анастасия Волочкова. Свою запись балерина сопроводила фотографией, сделанной в ванной комнате. Артистка предстала в одном белом полотенце, которое накинула на голое тело.

Неизвестно, как отреагировали на публикацию ее многочисленные подписчики, ведь Анастасия давно ограничила доступ к комментариям на своей страничке. Всему виной постоянная критика, граничащая с травлей, со стороны пользователей Сети. Несмотря на то, что Волочкова неизменно утверждает, что стойко сносит все негативные высказывания в свой адрес, но и ей изменяет терпение.

К тому же, у балерины и так проблем хоть отбавляй, помимо злости посторонних людей. Так, артистка лишилась внушительной суммы денег. "Возмущению моему нет предела! Ну как же так?! Когда службы приставов повторно снимают деньги с карт и счетов без объяснения причин! В сегодняшнем случае это снятие значительной для меня суммы денег уже со счета другого банка. Причем тех денег, которые незаконно у меня были сняты в апреле, а после моего обращения в суд и победы возвращены мне. Почему никто не разбирается в законности списывания у людей денег?!" – задала риторический вопрос расстроенная Анастасия.

Балерина пожаловалась, что она не может связаться с этими судебными приставами по тем телефонам, которые указаны в сообщении. Поэтому через свой аккаунт напрямую обратилась к одному из приставов. "Как номера моих счетов узнавать и незаконно мошеннически снимать деньги – Вы первый. А показать Ваше лицо и ответить на звонки – трусливо скрываетесь. Потому что Вам, видимо, есть что скрывать", – сделала вывод возмущенная балерина. Она заявила, что не оставит без ответа эту ситуацию.