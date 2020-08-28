Волочкова снялась без лифчика после потери денег

"Глазами любимого.😊❤️ Это счастье – когда светится душа (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила довольная Анастасия Волочкова. Свою запись балерина сопроводила фотографией, сделанной в ванной комнате. Артистка предстала в одном белом полотенце, которое накинула на голое тело.
Неизвестно, как отреагировали на публикацию ее многочисленные подписчики, ведь Анастасия давно ограничила доступ к комментариям на своей страничке. Всему виной постоянная критика, граничащая с травлей, со стороны пользователей Сети. Несмотря на то, что Волочкова неизменно утверждает, что стойко сносит все негативные высказывания в свой адрес, но и ей изменяет терпение.
К тому же, у балерины и так проблем хоть отбавляй, помимо злости посторонних людей. Так, артистка лишилась внушительной суммы денег. "Возмущению моему нет предела! Ну как же так?! Когда службы приставов повторно снимают деньги с карт и счетов без объяснения причин! В сегодняшнем случае это снятие значительной для меня суммы денег уже со счета другого банка. Причем тех денег, которые незаконно у меня были сняты в апреле, а после моего обращения в суд и победы возвращены мне. Почему никто не разбирается в законности списывания у людей денег?!" – задала риторический вопрос расстроенная Анастасия.
Балерина пожаловалась, что она не может связаться с этими судебными приставами по тем телефонам, которые указаны в сообщении. Поэтому через свой аккаунт напрямую обратилась к одному из приставов. "Как номера моих счетов узнавать и незаконно мошеннически снимать деньги – Вы первый. А показать Ваше лицо и ответить на звонки – трусливо скрываетесь. Потому что Вам, видимо, есть что скрывать", – сделала вывод возмущенная балерина. Она заявила, что не оставит без ответа эту ситуацию.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.