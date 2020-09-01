"Буду сидеть на даче": Яковлева рассказала о завершении карьеры

Актриса Елена Яковлева привыкла к насыщенной творческой жизни. Пандемия коронавируса обрушила все ее планы. И теперь к прежнему ритму вернуться трудно.

На самоизоляции звезда не могла заставить себя заняться чем-то полезным. Большую часть времени она провела на диване перед телевизором в состоянии какой-то апатии. Об этом она рассказала в интервью программе "Кино в деталях".



Актриса призналась, что если творческая деятельность не вернется в привычное русло, она объявит о завершении карьеры и уедет жить на дачу.

"Если будет такая реальность, я спокойно могу уйти на пенсию. Буду сидеть на даче", – рассказала Яковлева.

По ее словам, для нее лучше жить прекрасными воспоминаниями, чем сниматься онлайн, как того требовала новая реальность после пандемии.

В то же время жизнь актрисы постепенно налаживается. Недавно в кинотеатрах состоялась премьера фильма "Вратарь галактики", где она сыграла одну из главных ролей.

В августе Елена Яковлева сменила прическу и визуально помолодела на 15 лет. Фото ее нового имиджа публиковали "Дни.ру".