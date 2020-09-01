Звезда "Дома-2" Лисова родила второго ребенка

Анастасия Лисова в личном блоге показала две фотографии с новорожденной. Девушка и ее муж невероятны счастливы прибавлению в семействе.

О беременности экс-участницы "Дома-2" стало известно 1 апреля. Тогда она выложила в инстаграм-аккаунте фото положительного теста на беременность. Однако девушке не поверили, посчитав это шуткой. Позднее блогер представила и другое доказательство – снимок с округлившимся животом.

Последние недели Анастасия Лисова жаловалась на плохое самочувствие. Говорила, что уже ждет не дождется встречи с новым человеком. Бывшую звезду "Дома-2" мучили тренировочные схватки, бессонница и отсутствие аппетита. Также блогер постоянно чувствовала себя уставшей и старалась не передвигаться по улице без машины.

Анастасия Лисова переживала, что может "переходить", и планировала лечь на сохранение, если ребенок не родится на сроке в 41 неделю. К счастью, все случилось естественным путем. 31 августа бывшая участница популярного шоу показала фотографии из роддома.

На снимках звезда держит сверток с младенцем и радостно улыбается. "Встречайте еще одну нашу малышку!" – написала экс-участница шоу "Дом-2". Поклонники поздравили молодую маму и пожелали крепкого здоровья.

Напомним, в ноябре прошлого года Анастасия Лисова и муж Михаил Шахиджанов отправились на горнолыжный курорт. По пути пара попала в автомобильную аварию. Из-за сильных снегопадов на скорости 100-120 километров в час они влетели в стоящую на дороге иномарку. К счастью, никто не пострадал.